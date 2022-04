Oud-topfunctionarissen eisen actie van VN-baas Guterres in Russische oorlog Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Karwai Tang/ UK Government

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft met een bezoek aan Poetin en Zelensky een poging gedaan te bemiddelen in het gewapend conflict tussen Rusland en Oekraïne. Volgens 250 gepensioneerde VN-topbestuurders uit de hele breedte van de internationale volkerenorganisatie is dat veel te weinig. In een brief eisen zij dat hij een duidelijke strategie ontwikkelt om een einde te maken aan het conflict.

Een eerste stap zou moeten zijn het bewerkstelligen van een staakt het vuren. De ondertekenaars suggereren dat Guterres zelfs zijn kantoor tijdelijk van New York naar Europa verplaatst om dat voor elkaar te krijgen. Kortom, hij moet alles doen om het initaitief naar zich toe te trekken. De 250 schrijven onder meer: "Dit is de bestaansreden van de Verenigde Naties, die in dit geval opnieuw op de proef wordt gesteld. Wij schrikken ons dood van het alternatief, dat de VN steeds irrelevanter wordt en zo uiteindelijk het lot van zijn voorganger de Volkenbond moet delen, met alle verliezen aan mensen en materiaal dat daarmee gepaard ging"

Onder de ondertekenaars onder meer Jeffrey Feltman en José Antonio Ocampo, oud vice secretaris-generaals van de VN.

De Volkenbond werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht om bij te dragen aan vreedzame oplossingen voor conflicten tussen naties. In het laatste jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog speelde deze organisatie, waarvan Nederland overigens een enthousiast en actief lid was, geen enkele rol meer in het bezweren van de internationale crisis.

Guterres, oud-premier van Portugal, heeft de reputatie dat hij conflicten het liefst uit de weg gaat. Lees de brief hier.