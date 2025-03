Oud-stikstofminister Van der Wal (VVD) zegt politiek vaarwel

VVD-Kamerlid Christianne van der Wal stopt als Kamerlid. Dat meldt ze op sociale media. "De afgelopen periode heb ik mij vol ingezet voor onze fractie", schrijft ze. "Maar hoe eervol het vak van Tweede Kamerlid ook is, dit is niet mijn plek. Daarom heb ik besloten te stoppen. Geen eenvoudige beslissing, maar voor mij nu wel de juiste."

Als minister voor Natuur en Stikstof was ze in het vorige kabinet verantwoordelijk voor het terugbrengen van de stikstofuitstoot in Nederland met 50 procent in 2030. Dat voornemen plaatste haar recht tegenover de agressieve terreurboeren van onder meer Farmers Defence Force en de Big Agro-lobbyclub BBB. Dat leidde tot een lawine aan bedreigingen aan het adres van Van der Wal. Zelfs nadat er uit voorzorg een politiepost bij de woning van de VVD-politica werd geplaatst, braken woeste veehouders door de barricades heen .

Na de Kamerverkiezingen in november 2023 nam ze plaats in de Tweede Kamer. Ze keerde niet terug in het kabinet-Schoof. Ze noemde het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet afgelopen zomer een 'bittere pil'. Ze vond het teleurstellend, dat haar stikstofbeleid van tafel is. "Ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak", zei van der Wal toen.