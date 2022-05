Oud-presidentskandidaat Beto O'Rourke onderbreekt persconferentie massamoord Texas: 'Dit is jullie schuld' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Beto O’Rourke, het voormalige Democratische lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen en nu gouverneurskandidaat in Texas, heeft een persconferentie van de huidige Republikeinse gouverneur Greg Abbott onderbroken. Die gaf zojuist een statusupdate over de massamoord op de school in Uvalde. ‘Dit is jullie schuld,’ zei O’Rourke voor hij werd afgevoerd.

Middenin de persconferentie stapte O’Rourke naar voren en vertelde Abbott dat hij ‘niets doet’ om vuurwapengeweld tegen te gaan. Ook zei hij dat het bloedbad waarbij negentien kinderen en twee volwassen werden afgeslacht ‘compleet voorspelbaar’ was: ‘Je doet niets, je biedt ons helemaal niets,’ zei O’Rourke.

Abbott beet O’Rourke daarop toe dat hij zijn boekje te buiten ging en roep de aanwezige agenten op hem uit de zaal te verwijderen. Voor hij vertrok zei O’Rourke nog: ‘Iemand moet opkomen voor de kinderen in deze staat, anders blijven ze vermoord worden, net zoals gisteren in Uvalde gebeurde.’ Volgens Abbott was O’Rourke ‘een zieke klootzak dat je hierheen komt om er een politieke zaak van te maken.’

Eenmaal buiten ging O'Rourke verder. Hij wees erop dat Texas van alle staten in Amerika het minst doet om mensen met psychische klachten te helpen. Daarnaast wordt mensen met psychische problemen geen strobreed in de weg gelegd wanneer zij een wapen willen kopen. Sterker nog, het is juist gouverneur Abbott die actief wetsvoorstellen daartoe tegenwerkt, net als bij elk ander voorstel om het vrije wapenbezit enigszins terug te dringen:

Direct na de massamoord op de school haastten Republikeinse politici zich om op Twitter hun medeleven te betonen met de slachtoffers, zonder daarbij de olifant in de kamer te benoemen: het feit dat vrijwel elke Amerikaan van 18 jaar of ouder zonder ook maar enige moeite aan wapens kan komen en dat er inmiddels op elke honderd Amerikanen maar liefst honderdtwintig vuurwapens op straat zijn. In plaats daarvan boden ze vooral thoughts and prayers. Schrijver Bess Kalb reageerde op elke Republikeinse politicus die zich uitsprak over de massamoord met de donatie hij of zij van wapenlobbyclub NRA had ontvangen voor de campagnekas.