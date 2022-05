Biden wil maatregelen na bloedbad op school, Trump steekt wapenlobby hart onder de riem Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 250 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een toespraak gepleit voor strengere wapenwetgeving. Hij deed dat nadat een 18-jarige een bloedbad aanrichtte op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas. Bij de schietpartij vielen 22 doden, onder wie 19 kinderen. De motieven van de schutter, die werd gedood, zijn nog onbekend.

De Amerikaanse president betuigde zijn medeleven met de nabestaanden. “Als je een kind verliest, is het alsof een deel van je ziel wordt weggerukt”, aldus Biden inzijn speech. De Amerikaanse president verloor zijn een jaar oude dochter Naomi in 1972 bij een auto-ongeluk. In 2015 overleed zijn zoon Beau aan kanker. “Je wordt nooit meer helemaal dezelfde.”

De Verenigde Staten worden al decennia geplaagd door extreem vuurwapengeweld. Tien dagen geleden opende een 18-jarige fascistische terrorist het vuur bij een supermarkt in de stad Buffalo. Er vonden dit jaar al 27 school shootings plaats in de VS.

In zijn toespraak haalde Biden uit naar politici die geen maatregelen durven te nemen om het wapenbezit aan banden te leggen. “Wanneer durven we het in godsnaam op te nemen tegen de wapenlobby?”

Hoewel een meerderheid van de Amerikanen het vuurwapenbezit aan banden wil leggen, gebeurt dat niet omdat met name rechtse politici in de zak van de wapenindustrie zitten. Het zijn vaak dezelfde politici die wel het dragen van mondkapjes op scholen willen verbieden.

Vanaf donderdag vindt in Houston, Texas het jaarlijkse congres plaats van de belangenbehartiger van de vuurwapenindustrie, de National Rifle Association (NRA). Politici die daar zullen spreken, zijn de voormalige president Donald Trump, de Texaanse senator Ted Cruz en de Texaanse gouverneur Greg Abbott.