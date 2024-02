Oud-NOS-meubelstuk Mart Smeets door het stof na wegwuiven grensoverschrijdend gedrag Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 623 keer bekeken • bewaren

NOS Sport brontosaurus Mart Smeets heeft excuses aangeboden voor de manier waarop hij grensoverschrijdend gedrag op die redactie wegwuifde. Smeets ging door het stof richting de makers van de documentaire Buiten Beeld over de werkcultuur in Hilversum. In die documentaire zei hij het “een non-onderwerp” te vinden. Het leverde Smeets bakken kritiek op.

Presentator Coen Verbraak stelde Smeets vragen over een incident waarbij hij presentatrice Aïcha Marghadi op de redactie van NOS Sport voor schut zou hebben gezet. Eerst zegt Smeets niet te weten wie Marghadi was en dat hij het aan zijn vrouw moest vragen, die het ook niet wist. Daarna vervolgde hij:

“Ik kan me niet indenken dat het gezegd heb, ik vind het een non-onderwerp voor dit programma, klaar. Dat jij daarop verder wil gaan. Het is niet bestaand in mijn leven geweest. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het A tegen een levend mens zou zeggen en B zeker niet tegen een vrouw.”

Vervolgvragen van Verbraak worden door Smeets niet op prijs gesteld: “Als je die vraag nog een keer stelt, dan krijg je een rode kaart,” krijgt de presentator te horen.

Onder andere oud-Talpa-baas Paul Römer was niet gediend van de opstelling van Smeets over de werkcultuur in Hilversum. “Onbeschoft en intimiderend,” noemde Römer het maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers: “Dit was een standaard voorbeeld van het gedrag waar we het met z’n allen over hebben, ik vond het ontluisterend”

De NTR laat weten dat Smeets het fragment heeft teruggezien en tot inzicht kwam dat het niet al te best voor zijn imago was. Hij heeft daarop contact opgenomen met de documentairemakers en zich verontschuldigd.