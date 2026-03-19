Oud-hoofdredacteur NRC geschorst vanwege tientallen verzonnen AI-citaten

Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur van NRC, heeft op zijn weblog tientallen fictieve citaten afkomstig van AI-sites gepubliceerd. Dat onthult NRC dat Vandermeersch confronteerde met de AI-hallucinaties.

“Zeven geciteerden bevestigen dat zij de aan hen toegeschreven uitspraken niet deden in deze publicaties – noch, voor zover ze zich herinneren, elders. (…) In een schriftelijke reactie aan NRC bevestigt Vandermeersch dat de onverifieerbare citaten ontstonden na gebruik van ChatGPT, Perplexity en de AI van Google. „Dat deed ik vooral voor het samenvatten van grotere rapporten”, schrijft hij.”

Vandermeersch, die in zijn tijd als NRC-hoofdredacteur een graag geziene gast was in babbelprogramma’s, schreef zijn blogs als ‘Fellow Journalism & Society’ van het Belgische mediaconcern Mediahuis (uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf). Hij is inmiddels geschorst als Fellow.

De verzonnen AI-citaten doken op in verscheidene media waar Vandermeersch publiceert, waaronder in NRC. De krant kwam onlangs ook al onder vuur te liggen na het bericht dat informateur Hans Wijers VVD-leider Dilan Yesilgöz een leugenaar had genoemd. Dat bleek een verzinsel. In werkelijkheid was die uitspraak van een journalist die op verkiezingsavond naast Wijers op het podium stond.