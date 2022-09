Oud-agent krijgt hoogste celstraf tot nu toe voor terreuraanslag op Amerikaans Capitool Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een oud-politieagent uit New York is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het bestormen van het Amerikaanse Capitool op 6 januari vorig jaar. Het is de hoogste straf tot nu toe die aan een MAGA-terrorist is uitgedeeld. Volgens de rechter heeft de 56-jarige Thomas Webster zich schuldig gemaakt aan ‘een aanval op de democratie’ en weegt extra zwaar mee dat hij jarenlang wetsdienaar was.

Op videobeelden is goed vastgelegd hoe Webster op de stoep van het Capitool een metalen vlaggenmast vastgreep en daarmee in het rond zwaaide. Die actie zorgde ervoor dat zijn medebestormers door de politiebarricade heen wisten te breken. Vervolgens greep Webster een agent en hield die tegen de grond, waarop andere terroristen op de agent begonnen in te schoppen. De agent raakte daarbij gewond.

Tot nu toe werden al 250 mensen veroordeeld voor hun rol in de aanslag op het Capitool. Dat Webster de hoogste straf tot nu toe kreeg, is niet alleen vanwege zijn politieverleden, maar ook omdat hij volgens de rechter de aanval zichtbaar had voorbereid. Zo droeg Webster beschermende en kogelwerende kleding.

Assistent-directeur van de FBI Steven D’Antuono die het onderzoek naar de aanslag op het Capitool leidt, zei dat Webster met zijn actie ‘collega-wetshandhavers heeft verraden die hun leven riskeerden om het Amerikaanse volk te beschermen’. Ook zei D’Antuono dat Webster zowel politieagent als marinier is geweest, twee beroepen waarvoor hij een eed heeft moeten afleggen ‘waarin hij beloofde om de grondwet te verdedigen tegen alle vijandigheden, uit binnen- en buitenland.’