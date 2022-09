Biden: 'Donald Trump en MAGA-extremisten grootste gevaar voor de democratie'

Donald Trump, zijn extremistische achterban en Republikeinse politici die trouw blijven aan de oud-president, zijn een groot gevaar voor de Amerikaanse democratie. Zij ‘stoken het vuur op’ voor politiek geweld om koste wat kost de macht in handen te krijgen. Daarvoor heeft de huidige president Joe Biden gewaarschuwd in een toespraak waarin hij ongekend fel uithaalde naar zijn voorganger.

Het is niet alleen zeldzaam dat een zittende president zich zo uit over een oud-president, maar ook dat een tv-toespraak op primetime gebeurt. Ook de locatie was opvallend: in Philadelphia, de stad waar de Amerikaanse democratie het licht zag in 1776. De toespraak kan gezien worden als het startpunt voor de verkiezingscampagne voor het Amerikaanse Congres waarvoor Amerikanen op 8 november naar de stembus gaan.