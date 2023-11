Orka's brengen opnieuw zeiljacht tot zinken in Straat van Gibraltar

Een groep orka's heeft in de Straat van Gibraltar opnieuw een luxe zeiljacht tot zinken gebracht. Het schip Grazie Mamma aangevallen. Het schip was vertrokken vanuit Ceuta, op weg naar de Canarische eilanden, toen het op zee werd aangevallen door de enorme zoogdieren die tot zo'n 8-9 meter groot kunnen worden. De orka's beukten zo'n driekwartier in op het schip waardoor het zwaar beschadigd raakte en water begon te maken. Reddingsboten en de Marokkaanse marine snelden het schip te hulp. De bemanning zette koers naar Tanger maar in het zicht van de veilige haven zonk het 13 meter lange zeilschip alsnog, maakt de rederij op Facebook bekend. De opvarenden zijn ongedeerd en veilig naar Spanje overgebracht.