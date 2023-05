Opnieuw brengen orka's voor de Spaanse kust een luxe zeiljacht tot zinken

Voor de derde keer heeft een groep orka's in de wateren rond het Iberische schiereiland een luxe zeiljacht tot zinken gebracht. Nu waren de Zwitser Werner Schaufelberger en zijn bemanning die eerder deze maand doodsangsten uitstonden op de Middellandse Zee terwijl de drie orka's begonnen te slopen. De gealarmeerde Spaanse kustwacht schoot de bemanning te hulp en bracht hen in veiligheid maar het jacht haalde de veilige haven niet en verdween in de diepte.