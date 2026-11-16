Organisaties hebben de buik vol van VVD-gedram: ‘Schrijf geen nieuwe verkiezingen uit’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 418 keer bekeken • Bewaren

Een groot aantal maatschappelijke organisaties roept de politiek op om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. “Bij gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook geen tussentijdse verkiezingen en formeren partijen zo nodig opnieuw. Dat verwachten wij ook van Den Haag”, luidt de oproep.

De tekst is ondertekend door een groot aantal uiteenlopende organisaties: van de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot de Nederlandse ondernemersvereniging Evofenedex, van ProRail tot het Wereld Natuur Fonds en van de Unie van Waterschappen tot de reizigersvereniging Rover.

Nederland wordt nu al tijden gegijzeld gehouden door de VVD. Onder tussenpaus Dilan Yesilgöz is de partij niet bereid tot enig compromis. Hoewel de VVD deze kabinetsperiode meer heeft binnengehaald dan welke andere partij dan ook, zit de partij nu al dagen in de hoogste boom omdat arbeid iets minder zwaar belast gaat worden en vermogen iets meer.

Ook ondernemers begrijpen niets van de hysterie bij de VVD-top. Zij geven de voorkeur aan politieke stabiliteit. Die stabiliteit is de laatste jaren ver te zoeken, onder meer omdat de laatste drie kabinetten met de VVD voortijdig de handdoek in de ring gooiden. Het laatste kabinet dat wel de rit uitzat, was met de PvdA.