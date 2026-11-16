Ondernemers bellen niet met de VVD en willen dat de partij inbindt Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 165 keer bekeken • Bewaren

VVD-tussenpaus Dilan Yesilgöz verklaarde vorige week dat de telefoons van de fractie roodgloeiend stonden: verontruste ondernemers zouden massaal naar de partij bellen om hun onvrede uit te spreken over de aanpassing van het belastingplan uit de koker van PRO, Volt, D66 en CDA.

Maar klopt dat eigenlijk wel? Dagblad Trouw ging naar de Ondernemersdag in de Utrechtse Jaarbeurs en komt tot een heel andere conclusie . Geen van de ondernemers daar heeft met de VVD gebeld, schrijft de krant.

“Het belastingplan funest voor ondernemers? De ondernemers in Utrecht willen veel liever dat de VVD inbindt. Niemand zit te wachten op een kabinetscrisis. (…) “Als ik mijn bedrijf zou leiden zoals zij nu het land leiden, zou ik denk ik al failliet zijn”, zegt Astrid Swint, die haar telefoon zit op te laden aan een van de vele tafels in de Jaarbeurshal in Utrecht.”

De ondernemers die Trouw spreekt, zijn wel een beetje klaar met de VVD. Ook in het FD uiten entrepeneurs hun onvrede over de “politieke onkunde”. De zakenkrant stelt dat ondernemers zich meer ergeren aan de “wanvertoning” in Den Haag dan aan de inhoud van het aangenomen amendement van PRO en Volt.

Belangenbehartiger MKB Nederland moet niets hebben van de VVD-flirt met het opblazen van het minderheidskabinet. “Als het kabinet valt, zullen grote besluiten waarschijnlijk weer uitgesteld worden”, stelt voorzitter Marijke Vuijk tegenover BNR .

“Er ligt een hele stapel dossiers te wachten op de aandacht van het kabinet: onder andere netcongestie, infrastructurele problemen en het stikstofdossier. 'Als het kabinet valt, betekent dat stilstand. Daar heeft iedereen last van en dus ook ondernemers', aldus Vuijk. Ook VNO-NCW-voorzitter Coen van Oostrom zat bij Buitenhof en riep aldaar de coalitie op om het kabinet niet te laten vallen. Dat zorgt volgens Van Oostrom alleen maar voor meer problemen bij ondernemers.”

De politieke onzekerheid baart ondernemers, kortom, veel meer zorgen dan een bescheiden aanpassing van het belastingplan. Het lijkt er dan ook op dat de VVD na 16 jaar regeren geen idee meer heeft wat ondernemers willen en nodig hebben.

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