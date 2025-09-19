Orbán bestempelt Antifa tot terreurgroep en links Italiaans parlementslid tot terroriste Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 442 keer bekeken • bewaren

De Italiaanse regering moet Europees parlementslid Ilaria Salis te hulp schieten nadat ze door de Hongaarse heerser Viktor Orbán tot terrorististe is bestempeld. Vicepremier Antonio Tajani van de rechtspopulistische partij Forza Italia nam het voor haar op. "Haar opvattingen verschillen van die van mij maar ik denk niet dat ze een terroriste is."

Salis staat in Hongarije terecht omdat ze in februari 2023 deelnam aan een protest tegen een extreemrechtse demonstratie. Die confrontatie liep uit op geweld en twee neonazi's raakten lichtgewond. Salis, die zegt vals beschuldigd te worden, werd samen met twee andere buitenlanders gearresteerd en 16 maanden lang onder erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden, wat al eerder leidde tot een officieel protest van Italië. In de rechtbank verscheen ze geketend aan enkels en polsen, tot afschuw van velen.

De Volkskrant meldde daar vorig jaar over:

Ze zou zich lange tijd niet hebben mogen wassen en 35 dagen achtereen dezelfde kleding en ondergoed hebben moeten dragen. Ze schreef dat ze in haar cel werd geplaagd door bedwantsen, kakkerlakken en muizen. Maar vooral de eerste beelden van haar uit de Hongaarse rechtszaal maakten indruk in Italië. Volgens haar vader, Roberto Salis, waren de boeien en ketenen om de armen en benen van zijn dochter puur bedoeld als machtsvertoon van de Hongaarse premier Viktor Orbán: ‘Dit zou onacceptabel moeten zijn voor Italië.’

De 40-jarige Salis kwam vrij nadat ze in 2024 door de groen-linkse alliantie AVS op de kandidatenlijst werd gezet en in het Europees parlement verkozen. Een Duitse medeverdachte is inmiddels veroordeeld tot drie jaar cel.

De nachtmerrie is nog niet voorbij voor Salis. Komende dinsdag stemt het Europees parlement over het verzoek van Hongarije om haar immuniteit op te heffen. Ze moet dan alsnog in Hongarije terecht staan waar 11 jaar cel tegen haar is geëist.