Italiaanse die in Hongarije verdacht wordt van neonazi's slaan wint zetel in Europees Parlement

De Italiaanse Ilaria Salis, die in Hongarije in huisarrest zit en terechtstaat op verdenking van het aanvallen van neonazi's, is verkozen voor het Europarlement. Daardoor kan de antifascistische activist mogelijk immuniteit krijgen. Dat meldt persbureau AFP.

Basisschoolleraris Salis (39) werd in februari 2023 in Boedapest gearresteerd bij een protest tegen een bijeenkomst van neonazi's. Dat liep uit op gewelddadigheden waarbij zes mensen zwaargewond raakten. De Italiaanse is aangeklaagd voor poging tot mishandeling en lidmaatschap van een extreemlinkse organisatie. Salis zit sinds vorige maand niet meer in de gevangenis, maar in huisarrest. Het proces begon een paar weken geleden. Salis ontkent alle aantijgingen. Als ze wordt veroordeeld, riskeert ze een celstraf die kan oplopen tot elf jaar.

Beelden waarop te zien was dat ze met geboeide handen en voeten in de rechtszaal zat, leidden tot veel ophef in Italië. De minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani ontbood de Hongaarse ambassadeur en zei dat haar behandeling "vernederend" was.