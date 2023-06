Oranjes harkten ruim een half miljard binnen in kolonies • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

De Oranjes hebben goed verdiend in de kolonies waar sprake was van slavernij. De familie streek tussen 1675 en 1770 zeker 545 miljoen euro op, blijkt uit onderzoek naar het Nederlandse slavernijverleden. Dat schrijft NU.nl. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer.

“Willem III, IV en V hadden als stadhouder een belangrijke politieke functie in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een voorloper van Nederland. De helft van hun inkomsten zou uit "koloniaal profijt" hebben bestaan. De Oranjes hebben op uiteenlopende manieren geprofiteerd van de kolonies en daarmee van slavernij, valt te lezen in het onderzoek. Zo was de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) een belangrijke koloniale inkomstenbron.”

In december 2022 maakte de koning bekend dat hij het koloniaal verleden van zijn familie laat onderzoeken. Dat onderzoek zal naar verwachting drie jaar gaan duren.