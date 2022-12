Koning laat koloniaal verleden oranjes eindelijk onderzoeken

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) biedt de excuses aan in Suriname. Dat is tegen het zere been van verscheidene Surinamers. Zij vinden dat de koning naar Suriname moet komen . Gelet op het verleden van de oranjes is dat allesbehalve een gekke gedachte.

Philip Dröge, auteur van verscheidene historische boeken, hield anderhalf jaar geleden aanmerkelijk minder slagen om de arm. Hij schreef: “Verschillende Oranjes hadden zelf slaven. Stadhouder Willem III had volgens recent onderzoek zelfs een heel legeronderdeel van donkere lijfeigenen. Prinses Marianne (1810-1883), dochter van koning Willem I, liet zich graag bedienen door haar Egyptische slaafje. Ze had het jongetje voor de gein gekocht op de markt in Cairo of Alexandrië. (…) Maar de rol van de Oranjes in de slavernij gaat veel verder dan hun persoonlijk bezit. Stadhouder Willem V was bewindvoerder bij de West-Indische Compagnie en zo betrokken bij de trans-Atlantische slavenhandel. Ook toen Nederland een koninkrijk werd en de Oranjes promoveerden tot vorsten, profiteerde de familie stelselmatig van de handel in menselijk leed. Slavernij genereerde handel en daarmee inkomsten voor de schatkist. En die schatkist was in de eerste helft van de negentiende eeuw van de koning.”