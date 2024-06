Oranje-supporter neemt kritiek op racistische blackface ter harte en stopt ermee

Van de Ven heeft geleerd van de kritiek. “Dat heeft mij aan het denken gezet en het is het me allemaal niet waard. Misschien heb ik me daarin vergist of is het bij mij een blinde vlek. Kwetsen is het laatste wat ik wil en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen.”

Bij RTL Nieuws legt socioloog Aspha Bijnaar nog maar eens uit waarom blackface vanwege het koloniale verleden niet in de haak is. “Blackface is in die tijd ontstaan, met als doel om zwarte mensen belachelijk te maken. Daardoor is het kwetsend, ook als het misschien niet zo bedoeld is of met de intentie is om je voetbalheld te imiteren.”