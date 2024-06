Oranjefeest in Duitsland ontsierd door racistische taferelen

Op beelden van feestende Oranjefans in Hamburg zijn personen te zien die zich uitdossen met blackface en rastapruiken. In buitenlandse media wordt geschokt gereageerd op de racistische taferelen. Bij bijvoorbeeld de BBC zijn klachten ingediend wegens het uitzenden van de kwetsende beelden. De Britse publieke omroep heeft in een reactie laten weten niet verantwoordelijk te zijn voor de ontsierende taferelen omdat deze beelden rechtstreeks worden aangeleverd door de Duitse omroep. Blackface types waren duidelijk te zien tussen de verder vrolijke massa Oranjefans.

In Duitsland zelf laait de discussie over het walgelijke gedrag van enkele zogenaamde oranjefans ook op.

De mannen in kwestie zeggen zich uit te willen dossen als Ruud Gullit. De antiracistische actiegroep Kick Out Zwarte Piet laat er geen misverstand over bestaan. "Je lijkt niet op Ruud Gullit maar op Zwarte Piet". Dat blackface geen verkleedpartij is maar een denigrerende racistische uitdossing is zelfs in Nederland inmiddels al enkele jaren duidelijk. Niettemin voeren media als Omroep Brabant de 'fans' op zonder enige kritiek op het verderfelijke karakter van hun actie.