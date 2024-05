Oppositie en maatschappelijke organisatie schrikken van rechts akkoord, terreurboeren zijn blij Actueel • Vandaag • leestijd 5 minuten • 2326 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-Pvda-leider Frans Timmermans noemt het “zorgelijk” dat Geert Wilders “in het centrum van de macht” komt. Hij doet dat in een reactie op het regeerakkoord dat woensdagnacht werd gepresenteerd. Volgens Timmermans wordt Nederland de komende jaren geregeerd met “dominantie van een radicaal-rechtse partij”. Ook vraagt hij zich af of NSC- en VVD-leden, de partijen die op voorhand de grootste moeite hadden met samenwerken met de extreemrechtse PVV, dit voorgenomen beleid wel zien zitten: "Dit land dat zo'n behoefte heeft aan verzoening en aan het bouwen van bruggen zet nu iemand in het centrum van de macht zet die al twintig jaar bezig is met verdelen."

Timmermans is bij lange na niet de enige die zich zorgen maakt om het uiterst rechtse regeerakkoord. De aanstaande coalitie wil de problemen niet zien en schuift alles voor zich uit, vindt milieuorganisatie Greenpeace. Directeur Andy Palmen spreekt van "een struisvogelkabinet" en zegt: "In plaats van met lef te kiezen voor maatregelen die de problemen echt gaan oplossen, worden er valse beloftes gedaan die de natuur en het klimaat niet helpen." Greenpeace noemt het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB een "aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal". Volgens de organisatie willen de partijen "een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat".

Ook Milieudefensie reageert teleurgesteld op het hoofdlijnenakkoord. Directeur Donald Pols: "Het nieuwe kabinet denkt te kunnen regeren buiten de werkelijkheid van de rechtsstaat, de natuur en het klimaat. En doet veel te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, terwijl uit nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gevolgen daarvan Nederland nu al kopzorgen geven. Klimaatgeld gaat naar schijnoplossingen en het pamperen van grote vervuilende bedrijven, ten koste van mensen, de planeet en ontwikkelingssamenwerking."

Vakbond CNV zegt geschrokken te zijn van de bezuinigingen die het aankomende kabinet wil doorvoeren. Volgens de vakbond is bestaanszekerheid een "holle frase" gebleken voor de formerende partijen, terwijl ze daar de verkiezingen mee wonnen. "Maar met dit akkoord zagen ze flink aan de financiële positie van miljoenen werkenden", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij verwacht dat de bezuiniging werkende mensen treft, met name mensen die al weinig verdienen. Zo gaat het minimumloon niet omhoog en wordt de WW volgens de bond ingekort. "Dit zijn voor ons flinke alarmbellen", aldus de vakbondsvoorzitter.

UNICEF Nederland maakt zich ondertussen grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de asielplannen van het beoogde kabinet van PVV, NSC, BBB en VVD. Dat zegt de kinderrechtenorganisatie in reactie op het hoofdlijnenakkoord van de vier partijen. Door het schrappen van de spreidingswet verslechtert de positie van asielzoekerskinderen, aldus UNICEF. De spreidingswet, die de verdeling van asielzoekers over het land moest regelen, "voorkomt dat asielzoekerskinderen keer op keer moeten verhuizen, met alle gevolgen van dien voor hun onderwijs en mentale gezondheid", zegt directeur Suzanne Laszlo. De bezuiningen op ontwikkelingssamenwerking noemt ze “onbegrijpelijk”, gelet op de vele crises in de wereld. De plannen zullen "grote nadelige gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige generaties van kinderen wereldwijd."

Het verhogen van de snelheid op de wegen naar 130 kilometer per uur is slecht voor de verkeersveiligheid. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact en dus neemt de kans op ernstig letsel toe. De remweg is dan langer en mensen hebben minder tijd om snel te reageren. Omdat niet iedereen 130 kilometer per uur zal rijden, ontstaan grotere snelheidsverschillen tussen weggebruikers. Ook dat is gevaarlijk. "De minimumsnelheid op de Nederlandse snelwegen is 60 kilometer per uur, de maximumsnelheid is in dat geval meer dan twee keer zo hard", aldus VVN. Een combinatie van een hogere snelheid, afleiding en gebruik van alcohol en drugs vormt ook een verhoogd gevaar op de weg. Volgens de verkeersorganisatie levert de snelheidsverhoging bovendien "maar een beperkte tijdswinst op".

SP-leider Jimmy Dijk zegt: "Dit akkoord gaat niet de sociale vooruitgang bieden die mensen en ons land nodig hebben. Dit kabinet zal er zijn voor rijk rechts. Het eigen risico wordt niet afgeschaft, maar slechts gehalveerd en dat pas in 2027. De huren blijven onverminderd hoog. De verhoging van het minimumloon wordt teruggedraaid. Onze publieke sector moet versterkt worden zoals onze zorg, het onderwijs en OV. Daar blijven de investeringen uit, wordt zelfs op bezuinigd en blijft de markt dominant. Daarmee zal dit akkoord onze samenleving niet versterken, maar verder verdelen en de ongelijkheid vergroten. Zo wordt er weer niets gevraagd van de grote vermogens en recordwinsten. We moeten het geld halen waar het zit. Anders blijft onze samenleving verdeeld zonder dat onze welvaart wordt herverdeeld. Voor echte sociale vooruitgang is meer nodig. De SP is klaar voor harde oppositie."

D66-leider Rob Jetten noemt het zojuist gepresenteerde voorlopige regeerakkoord een akkoord dat vol staat "met luchtkastelen op financieel drijfzand". Jetten vindt de samenwerking tussen PVV, NSC, VVD en BBB een "wankele coalitie", met een akkoord dat geen antwoord biedt op de problemen van veel mensen. "Niet voor het onderwijs, het klimaat, de zorg en de woningbouw. Het is een akkoord dat Nederland terug achter de dijken plaatst en met minder samenwerking in de EU." Verder is Jetten niet blij met de aangekondigde bezuinigingen op onderwijs en het klimaat. Ook mist de D66-leider concrete keuzes voor de zorg. "Echte keuzes blijven uit. Nadat deze partijen een half jaar met elkaar gepraat hebben, is dat teleurstellend. De vier formerende partijen deden in de campagne grote beloftes aan de kiezer. Beloftes die zij nu niet nakomen. Grote problemen worden vooruitgeschoven." Verder zegt Jetten: "Nederland is het land van verdraagzaamheid, van het samen rooien. Deze coalitie kiest een tegenovergestelde koers".

De vier politiebonden maken zich ondertussen zorgen hoe het nieuwe coalitieakkoord en de ambities van de PVV, VVD, NSC en BBB zullen uitpakken in de praktijk. "We zien een enorme wachtlijst van prioriteiten die de politie moet oppakken", zegt Nine Kooiman namens de bonden, maar ze zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid ervan. "In het akkoord staat bijvoorbeeld dat personen met verward gedrag geen politieprioriteit meer moeten zijn, zodat de politie ruimte heeft voor kerntaken. Daar zijn we het als bonden helemaal mee eens. De partijen stellen voor deze werkzaamheden over te hevelen naar de zorg, maar in de paragraaf over de zorg lees ik niet hoe de zorgpartijen in staat worden gesteld om deze politietaak op te pakken."

VluchtelingenWerk Nederland zegt dat het nieuwe kabinet "willens en wetens het asielsysteem" ontwricht. "Deze maatregelen zijn niet alleen vaak ongefundeerd en contraproductief. Ze zijn bedoeld om vluchtelingen het zo onaangenaam mogelijk te maken in Nederland" aldus voorzitter Frank Candel.

Niet iedereen is kritisch, er is ook lof te horen. Van boerenterreurorganisatie Farmers Defence Force bijvoorbeeld. "Vijf jaar protesteren is toch niet voor niets geweest, een kroon op ons werk", reageert voorman Mark van den Oever, die met zijn achterban nu geen asbest meer op de snelweg hoeft te storten of met trekkers provinciehuizen hoeft binnen te rijden.

Tweede Kamerlid en demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) en Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) vragen een CPB-doorrekening aan van het hoofdlijnenakkoord, melden ze op X. Vijlbrief spreekt van een "rommelige financiële onderbouwing zonder inzicht in uitkomsten".