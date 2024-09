Opnieuw rommelt het bij de SP: Enschedese raadsleden splitsen zich af

Ook in SP-bolwerk Oss besloten vijf raadsleden eerder deze maand om zich af te scheiden . Behalve interne verdeeldheid in de fractie noemden de vertrokken raadsleden daar ook de verschillende denkrichtingen binnen de landelijke partij. In Enschede lijkt er louter sprake van lokale onenigheid.

“‘Deze beslissing is niet over een nacht ijs genomen, maar na een aantal maanden van bezinning en heel wat slapeloze uren en een hoop tranen zien we onder de huidige omstandigheden geen andere mogelijkheid dan afscheid te nemen van de partij’, schrijven beiden in een persbericht. Van Ek heeft zijn bestuursfuncties binnen de partij neergelegd. Hij benadrukt dat het een conflict is met de lokale afdeling en niet met de landelijke SP. „Je kunt ons wel uit de SP halen, maar de SP niet uit ons”, zegt Van Ek desgevraagd.”