Opiniemaker Meindert Fennema overleden

De politicoloog en opiniemaker Meindert Fennema is op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Oud-CPN'er Fennema was lid van GroenLinks maar hield er standpunten op na die weinig met die partij van doen leken te hebben. Zo begeleidde hij als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam de promotie van PVV-Kamerlid Martin Bosma "omdat ook racisten het recht hebben om te promoveren". Samen met Frits Bolkestein en Paul Cliteur richtte hij een stichting op die onder andere het beruchte debat organiseerde in De Balie waar door extreemrechtse sprekers geopperd werd moslims uit Nederland te deporteren dan wel op andere wijze hun mensenrechten in te perken.

Toen hij ging studeren sloot hij zich, ook totaal niet passend bij zijn milieu, aan bij het Utrechtsch Studenten Corps, destijds misschien wel de conservatiefste en meest elitaire studentenvereniging van Nederland. Ook daar schreef hij een boek over, Goed Fout, waarin hij het corps vergeleek met de CPN waarbij hij zich later aansloot. Beide waren in zijn ogen rare sektes, maar waar de CPN volkomen intolerant en kleingeestig was, was het corps "ondanks de oubollige en soms weerzinwekkende tradities een door en door liberale vereniging". Tekenend was dat toen hij het corps de rug toekeerde, dat jammer werd gevonden en dat hij altijd welkom bleef. Mensen die met de CPN braken, werden uitgesloten als 'verraders'.

Fennema bleef lid van de CPN tot deze partij werd opgeheven en sloot zich daarna aan bij GroenLinks, waarvoor hij in de gemeenteraad van zijn woonplaats Bloemendaal zat.