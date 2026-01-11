Opgelet, morgen kondigt extreemrechts weer onze ondergang aan Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 506 keer bekeken Bewaren

Maarten Reijnders Redacteur Joop.nl en schrijver van 'Complotdenkers', 'Dat was niet de bedoeling' en 'De hackers die Nederland veranderden' Persoon volgen

Een van de meest curieuze joods-christelijke tradities is toch wel dat Filip Dewinter ons ergens op een waterkoude maandag in januari toespreekt vanuit een verlaten café. De extreemrechtse Vlaamse politicus grijpt Verloren Maandag (de eerste maandag na Driekoningen) al sinds 1953 aan om te waarschuwen voor de oprukkende islamisering. Daardoor zal het nu spoedig afgelopen zijn met het nuttigen van een worstenbroodje en het drinken van een pintje, vertelt hij terwijl hij een worstenbroodje en een pintje in zijn handen heeft.

Als je Dewinter mag geloven kunnen woeste mohammedanen elk moment de Antwerpse cafés bestormen om vaten bier lek te steken en haram broodjes te vertrappen, maar tot nu toe slaagt hij er elk jaar in om zijn video zonder kleerscheuren op te nemen en via sociale media te verspreiden.

“De westerse en christelijke symbolen moeten eraan geloven”, hield Dewinter zijn online publiek vorig jaar voor. Hij wees op de islamitische jongeren die kort daarvoor kerstbomen in brand hadden gestoken. Ooit waren dergelijke branden rond oud en nieuw een autochtone traditie maar nu ook jongens met een Marokkaanse achtergrond op kerstbomenjacht gaan, is er sprake van een regelrechte aanval op wie wij zijn. Zo laten ze volgens Dewinter zien dat ze ons Kerstfeest minachten.

De bewijzen voor de naderende ondergang van onze beschaving liggen voor het oprapen. Als je ze maar wilt zien. De Engelse hooligan Tommy Robinson greep de brand in de Vondelkerk op de eerste dag van het nieuwe jaar aan om te waarschuwen voor buitenlandse bendes die het op onze christelijke symbolen hadden voorzien. De brand werd niet veroorzaakt door een bende buitenlandse indringers en de Vondelkerk was ook al een halve eeuw niet meer in gebruik als kerk, maar het had waar kunnen zijn.

Het ultrarechtse ondergangsgeloof zou lachwekkend zijn als niet hele volksstammen erin geloofden. Nadat Forum voor Democratie bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2019 de grootste partij van Nederland was geworden, trapte Thierry Baudet zijn overwinningsspeech af met de constatering dat “we hier staan te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend”.

Baudets toespraak stond bol van de apocalyptische retoriek. Dat is vaste prik bij ultrarechts. Telkens wordt de totale ineenstorting van het ooit zo trotse Europa aangekondigd. Begin 2016 voorspelde Arnold Karskens dat er binnen een half jaar een burgeroorlog zou uitbreken. “In mei breekt hier de revolutie uit”, wist hij. Er zou een volksopstand tegen de Europese regeringen komen. “Onderschat de massaliteit van een mogelijke strijd niet”, waarschuwde hij. Ook Wierd Duk voorzag dat jaar “een clash”. “Veel Duitsers schaffen kleine wapens aan. Maar ook elders: Frankrijk vooral.”

De burgeroorlog kwam niet, maar dat weerhoudt ultrarechtse stokebranden er niet van om te blijven waarschuwen. Dat de kladderadatsch van 2016 niet plaatsvond, heeft niet geleid tot bezinning bij de doemdenkers. De datum voor de ondergang van het avondland wordt gewoon verschoven. Telkens als er ergens etnisch geïnspireerde rellen uitbreken, worden de angstaanjagende voorspellingen weer van stal gehaald. In augustus 2024 bijvoorbeeld, toen Engelse rechtsextremisten zich te buiten gingen aan geweld omdat ze ten onrechte geloofden dat een islamitische asielzoeker een mesaanval had uitgevoerd. “Toen Arnold Karskens waarschuwde voor een burgeroorlog in Europa werd hij weggehoond, door zeer velen. Ik deelde zijn zorgen. Kijk nu wat er in het UK gebeurt”, twitterde Duk.

Tja. Er waren rellen, maar de autoriteiten slaagden er ook vrij snel in die weer de kop in te drukken. Voor de ultrarechtse ondergangsgelovigen maakt het niet uit dat de burgeroorlog er toch niet kwam. Zij zien iets anders: de zoveelste aanwijzing dat er meer onheil dreigt, dat er een grotere clash komt, dat het vermoeide Europa nu toch echt door zijn hoeven zakt.

Het doet denken aan de sektes die geloven in het einde der tijden. Als de voorspelde apocalyps uitblijft, leidt dat doorgaans niet direct tot een geloofscrisis. Integendeel. Het is juist te danken aan de waarschuwingen en/of gebeden dat de wereld nog niet ten onder is gegaan.

Ook op 12 januari zal Filip Dewinter zijn volgers daarom naar alle waarschijnlijkheid weer toespreken met een worstenbroodje en een glas bier in de hand. Nog een laatste waarschuwing voor de lage landen definitief veranderen in een kalifaat. Proost!