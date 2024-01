Filip Dewinter houdt domrechts ieder jaar dezelfde worst voor

Rechtsextremist Filip Dewinter houdt van tradities. Een van die tradities is dat hij op Verloren Maandag, de eerste maandag na Driekoningen, met een worstenbroodje en een glas bier in de hand een filmpje opneemt om te waarschuwen dat de islamisering er nu echt elk moment toe kan leiden dat je geen worstenbroodjes meer mag eten of bier mag drinken.