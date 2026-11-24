Opdat we vergeten. Niet door gebrek aan kennis, maar desinteresse Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 313 keer bekeken • Bewaren

'Ja, maar niet iedereen binnen FvD is extreemrechts. Misschien moeten we meer met deze kiezer praten om erachter te komen wat hen beweegt.’ of ‘Dit is wel het bewijs dat geschiedenis een verplicht schoolvak moet worden, want blijkbaar kennen mensen deze niet goed.’



Hou op! We leven niet in Amerika! Wij worden — in heel Europa, trouwens — vanaf de basisschool doodgegooid met de Tweede Wereldoorlog. De signalen binnen Forum voor Democratie zijn niet bepaald vorige week uit de lucht komen vallen. Die waren er al voordat FvD überhaupt een politieke partij was. Baudet stond in 2014(!) al op de extreemrechtse IJzerwake. Enkele jaren later wapperde daar ook de SS-vlag vrijelijk rond.

Dat je Forum voor Democratie in 2016 nog het voordeel van de twijfel wilde geven — alleen al omdat je dit niet wist — kan ik me best goed voorstellen. Dat je in 2017 niet weet wie Jared Taylor is, kan je vergeven worden. Waarschijnlijk heb jij je niet verdiept in extreemrechtse kringen. Als politieke junk snap ik best dat er mensen bestaan met hobby's die daadwerkelijk ontspannen. Maar! We zijn tien jaar verder; tien jaar vol racistische uitspraken, schandalen en extreemrechtse contacten — naast alle waarschuwingen van experts.

Moeten we niet gewoon de conclusie durven te trekken dat een deel van de kiezers best weet dat ze op een extreemrechtse partij stemmen, maar het geen ene fuck boeit — zolang je ze maar niet extreemrechts noemt? Dat ze het laken willen kopen zonder te betalen, want boeie! Fuck you! Daarom!

‘Maar de mensen hebben zorgen.’ Nou, en? Ik ook! Ik heb weken gehad waarin ik met dertig euro moest rondkomen en stem ook niet op een extreemrechtse partij. Hoewel ik vega ben, leerde ik vanwege armoede dat je van het vocht uit een blik bonen vegan schuim voor room of meringues kunt maken. Hoewel dat episch is, had ik het liever vanuit groene overwegingen uitgevonden.

Enfin: desinteresse ontstaat wellicht ook deels doordat je moeilijker kennis tot je kunt nemen. Bijna 40 procent van de 15-jarigen haalt het minimale leesniveau niet. Dat betekent dat een aanzienlijk deel moeite kan hebben met ingewikkelde teksten, zoals brieven van de Belastingdienst. Uit onderzoek uit 2018 blijkt dat kennis over de Tweede Wereldoorlog net een voldoende scoort. In een peiling van eind 2024 tot begin 2025 gaf bijna een derde van de docenten in het voortgezet onderwijs aan dat leerlingen te weinig voorkennis van de Holocaust te hebben. Dit laatste is trouwens de mening van docenten en geen kennismeting.

We maken ons grote zorgen over de historische kennis van jongeren, terwijl tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de Nederlandse 15-jarigen moeite heeft met een veel fundamentelere vaardigheid: lezen. Je krijgt als puber niet de vaardigheden mee om later goed te kunnen functioneren als volwassene — zoals het lezen en begrijpen van je eigen belastingbrieven — maar stel je voor dat je te weinig van de Holocaust weet?

Met dit in het achterhoofd kunnen we lastig volhouden dat de keuze voor een extreemrechtse partij — zogenaamd 'omdat mensen zorgen hebben' — uitsluitend te verklaren valt door een gebrek aan kennis over de Holocaust. Dan hebben we het nog niet eens over de generaties kiezers die hun middelbare schooltijd allang achter zich hebben. Zij hadden sowieso beter kunnen en moeten weten.

Ik snap dat je op het VMBO nooit van cultuurbolsjewisme hebt gehoord. Dat had ik ook niet toen ik TL deed. Maar je hebt op de basisschool geleerd dat Joden, socialisten en communisten op één hoop werden gegooid en tot vijanden werden gemaakt. Als je leest dat Bevolkingsgroep X + linkiewinkies het grote kwaad moeten voorstellen, zie jij geen rode vlaggen? Oh nee, die rode linkse vlaggen moeten we afpakken, natuurlijk!

Toch zie je dat veel mensen zonder openlijk rechtse gestrekte arm dit slikken als zoete koek. Dit wordt vervolgens verpakt als ‘islamogauchisme’. Weer zo'n duur, pseudo-academisch begrip waarmee je de fopintellectueel kunt uithangen. Opeens lijkt demonisering op politieke wetenschap! Alleen de peer review ontbreekt nog. Goh, hoe zou dat toch kunnen?

Omdat er nu incidenten zijn bij radicalere partijen, denkt de VVD de dans te ontspringen. Niet zo snel! Het fascistische vuil van Forum voor Democratie gaan jullie niet gebruiken om jullie zelf te wassen in onschuld. Wij zijn niet vergeten hoe jullie voor een motie stemden, waardoor de fascisten van de FVD en hun politieke bondgenoten hun politieke tegenstanders — namelijk antifascisten — poogden te criminaliseren door de regering op te roepen om Antifa als terroristische organisatie aan te merken.

Daarmee ben ik nog niet klaar. Wat dacht je van ‘terugkeerhubs’? We geven er een kek naampje aan — net zoals we gastarbeiders tegenwoordig arbeidsmigranten noemen — en de werkelijkheid achter het beleid verdwijnt — poef — naar de achtergrond. Waar keren die mensen dan naar terug? Ze worden straks hoogstwaarschijnlijk gedeporteerd naar het autoritaire Rwanda dat mensenrechten schendt, waardoor het risico op een concentratiekamp voor vluchtelingen toeneemt.

Nee, niet alles hoeft een gaskamer te hebben om het label concentratiekamp te krijgen. Ook onderzoekers waarschuwen dat deze ‘terugkeerhubs’ die kant op kunnen gaan wanneer mensen — buiten het zicht van toezichthouders — worden opgesloten. Net zoals de Tweede Wereldoorlog geen alleenrecht heeft op het woord genocide, heeft het Derde Rijk ook geen alleenrecht op het woord concentratiekamp. Dit moeten D66 en CDA ook in de oren knopen.

Het meest verontrustende aspect van dit alles is dat we de geschiedenis gewoon kennen, maar ervoor kiezen om haar te lezen als een roman. Zij is een waarschuwing, maar ach: zo’n vaart loopt het toch niet. En in hoeverre gaat het jou nou raken als het wel zo’n vaart loopt? De geschiedenis herhaalt zich niet vanzelf. Daar zijn mensen voor nodig die haar laten gebeuren, omdat ze er geen zin meer in hebben om zich er druk over te maken.

Opdat we vergeten. Niet door gebrek aan kennis, maar desinteresse.