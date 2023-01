Op TikTok ga je van nul naar nazi in krap 75 minuten

Voor het experiment riep de commissie Alice in het leven, een fictieve 41-jarige vrouw uit Massachusetts, gaven haar een TikTok-account zonder daarbij ook maar enige interessevoorkeuren in te stellen of interactie met andere gebruikers aan te gaan, en keken wat er gebeurde. Na zo’n 75 minuten scrollen door wat het platform haar voorschotelde, kwam Alice via de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard, Donald Trump en ander onderwerpen uit de rechtse zogenaamde cultuuroorlog, uit bij onvervalste nazi-content.