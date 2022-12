Griezelig TikTok bespioneert journalisten

TikTok misbruikt de eigen app om journalisten te bespioneren. ByteDance, het Chinese bedrijf achter de populaire app, heeft zo informatie verzameld over journalisten van het Amerikaanse zakenblad Forbes. Op die manier hoopte ByteDance te achterhalen hoe de journalisten telkens de hand wisten te leggen op interne informatie over TikTok.

ByteDance vergeleek de door de journalisten gebruikte IP-adressen met die van eigen werknemers. Als medewerkers en journalisten hetzelfde IP-adres gebruiken, kan dat er immers op wijzen dat ze in dezelfde ruimte zitten. Forbes publiceert regelmatig over de wijze waarop TikTok informatie verzamelt over gebruikers en deelt met de Chinese overheid.

Westerse overheden tonen zich de laatste maanden bezorgd over de surveillancepraktijken van TikTok. De datahonger van TikTok is vrijwel zeker in strijd met Europese privacyregels. In de Verenigde Staten kan er elk moment een verbod worden afgekondigd op het installeren van de app op telefoons van ambtenaren.