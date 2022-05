Orka zwemt de Seine op

Bijzondere maar ook trieste beelden uit Frankrijk. Daar is een orka via de havenstad Le Havre de rivier de Seine opgezwommen tot wel zo'n 60 kilometer landinwaarts. Het zoogdier heeft daar niets te zoeken want het kan alleen overleven in zout water. De dieren leven in Europa normaal gesproken veel noordelijker, in de buurt van IJsland bijvoorbeeld of meer naar het zuiden bij de Golf van Biskaje. Volgens deskundigen verkeert het verdwaalde dier in slechte gezondheid. De orka vertoont zich al een paar weken in de buurt van Le Havre.