BBBalen voor BBB: de Natuurherstelwet lijkt er nu misschien toch te komen

“Natuurherstelwet mede dankzij BBB in de ijskast!”, juichte BBB eind maart . De Europese verordening betreffende natuurherstel, in de volksmond beter bekend als de Natuurherstelwet, dreigde geen gekwalificeerde meerderheid te halen onder de EU-ministers van Milieu en daarom besloot EU-voorzitter België om de stemming erover uit te stellen. Een tegenslag voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt.

Natuurliefhebbers hebben inmiddels toch weer reden tot hoop. België heeft namelijk aangekondigd de Natuurherstelwet op 17 juni toch in stemming te brengen . En volgens ingewijden kan dat maar een ding betekenen: een van de landen die eerder geen positie wilden innemen over de verordening, is nu toch voor. Daarmee zou de Natuurherstelwet alsnog voldoende stemmen halen.

Nederland zal op 17 juni tegen stemmen, kondigt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan in een brief aan de Kamer. Maar volgens BNR gaat Polen nu voor stemmen. De nieuwe regering onder leiding van Donald Tusk lijkt na een slimme lobby van België toch het nut in te zien van Europese natuurbescherming. Maar misschien gaat Caroline van der Plas nog in Warschau met haar vuist op tafel slaan.