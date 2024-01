Ook NOS overweegt te stoppen met racistisch riool X

De NOS overweegt zich, in navolging van KRO-NCRV, terug te trekken van X. “Er wordt over gesproken”, verklaarde NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann dinsdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Villamedia bericht: “De NOS stopt sowieso met oproepen via X om te reageren op programma’s. ‘X is natuurlijk geen fijn platform voor interactie meer. Dus ik vind eigenlijk dat we dat niet zouden moeten doen’, zegt Van Cann. ‘Dus daar gaan we mee stoppen. Er komen niet zo heel veel reacties op, en de reacties die binnenkomen zijn vaak niet zo prettig. En ze nodigen ook niet uit tot een gesprek. Het is geen platform waar je een fijn gesprek kunt voeren.’”