Ook Klaas Dijkhoff vindt dat de VVD zich laat meeslepen door de daadkrachtporno van de PVV

De Bruyne schrijft verder: “Alle niet-extreem-rechtse partijen zijn gedoemd te verliezen als ze in het frame van de PVV stappen. Alleen met verbeeldingskracht en een daadkrachtig tegenverhaal kunnen we ontsnappen aan de daadkrachtporno die ons land nu al weken in de ban houdt.”

Voormalig VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn (inmiddels lid van Volt) heeft ondertussen geen goed woord over voor het optreden van Yesilgöz bij WNL op Zondag. “Dit is een onversneden trumpisme”, schrijft Boekestijn over de krankzinnige uitspraak die de VVD-leider in het programma deed. “Als de VVD fractie nu niet in opstand komt dan is zij geen liberale knip voor de neus waard.”