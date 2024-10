Conducteur in open brief aan opruier Dilan Yesilgöz: ‘Hoe durf je?’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Dilan Yesilgöz brengt de medewerkers van de NS, die toch al regelmatig met agressie te maken hebben, in gevaar. In het programma WNL Op Zondag beweerde ze dat de NS antisemitisme faciliteert, omdat er mensen zijn die op maandag op de stations willen protesteren tegen de Israëlische regering en tegen het geweld tegen de bevolking van Gaza.

NS’ers reageren verbijsterd op de krankzinnige uitspraken van de leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Demagogie. De Nederlandse Spoorwegen hebben op geen enkele manier iets te zeggen over wie er protesteren op de stations. Het verwijt dat de NS antisemitisme zou faciliteren, schiet menigeen helemaal in het verkeerde keelgat – zeker omdat de spoorwegen in 2005 excuses hebben aangeboden voor hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Hoe durf je, met jouw achtergrond binnen justitie, de NS, dus indirect ook het personeel, te beschuldigen van antisemitisme”, vraagt hoofdconducteur Priscilla aan Yesilgöz in een open brief die ze op X heeft gepubliceerd. “Hoe durf je te insinueren, dat dit sinds de 2e wereldoorlog nog steeds aanwezig is.”

“Hoe durf je de veiligheid van mijn collega’s en mij nog verder in gevaar te brengen. En hoe durf je uitspraken te doen waarvan je weet dat wij hier zelf geen enkele invloed op hebben. Voor mij, een trotse conducteur, voelt je uitspraak als een mes in mijn rug. Het voelt als een uitnodiging aan de rest van Nederland om ons onterecht te veroordelen. Ook voelt het als een opstap naar nog meer agressie dan wij al voor onze kiezen krijgen. Het voelt dus als opruiing, smaad en laster naar het bedrijf, en naar mijn collega’s en mij. En weet je? Misschien is het dat wel ook gewoon. Volgens de letter van de wet. En eigenlijk zou ik daar iets mee moeten doen. (…) Dilan, je weet net zo goed als wij, dat niet het bedrijf bepaalt of het gefaciliteerd wordt, dat niet NS bepaalt of er ingegrepen wordt, dat niet NS degene is die het demonstratierecht kan inperken. Zelfs niet op onze stations. Als ze al van ons waren. Want dat zijn ze niet. En ook dat weet je dondersgoed.”

De conducteur is bepaald niet de enige die zich door Yesilgöz in de steek gelaten voelt. “Je zet lokale bestuurders met de rug tegen de muur”, reageerde Femke Halsema in Buitenhof. De Amsterdamse burgemeester wees erop dat de deelnemers aan sit-ins op stations gebruikmaken van een grondrecht: de vrijheid van betoging. “De demonstraties zijn aangekondigd als protest tegen de Israëlische regering. Dat is een legitiem, binnen de wet vallend demonstratierecht. Als de voormalig minister van Justitie deze demonstraties al op voorhand criminaliseert, want dat doet ze, dan zet je het conflict al klaar.”