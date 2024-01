Ook in Nederland doden als gevolg van het door Baudet geprezen middel hydroxychloroquine

10 jan. 2024 - 10:18

Aldus citaat van de Volkskrant. Ongetwijfeld was het gebruik van hydroxychloroquine geen goed idee, maar deze uitspraak is wel het toppunt van onwetenschappelijkheid. "Dat het middel enkele honderden Nederlanders het leven zal hebben gekost, baseert Bonten op een ruwe inschatting van het aantal ziekenhuispatiënten. Ruim tienduizend van hen moet met het middel zijn behandeld, van wie er uiteindelijk zo’n tweeduizend overleden. ‘Als we hydroxychloroquine níét hadden ingezet, waren dat er waarschijnlijk een stuk of 200 minder geweest’"