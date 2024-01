Tienduizenden mensen overleden door hydroxychloroquine dat door Trump werd aangeraden als veilig middel tegen corona Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 837 keer bekeken • bewaren

Waarschijnlijk tienduizenden mensen zijn overleden na gebruik van hydroxychloroquine als medicijn tegen de gevolgen van corona. Dat valt af te leiden uit de resultaten van onderzoek door Franse en Canadese wetenschappers naar de gevolgen van het middel. Zij onderzochten de gevolgen in zes landen en komen op een schatting van 17.000 doden als gevolg van het middel dat door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump werd aangeraden met de woorden: "Wat heb je te verliezen? Neem het." Zelf had hij het middel ook gebruikt toen hij besmet raakt met corona. In Nederland werd het medicijn aangeprezen door FvD-Kamerlid Thierry Baudet. Het kabinet sprak van kwakzalverij.

Hydroxychloroquine is een middel tegen malaria. In het begin van de pandemie verscheen er in China een onvolledig onderzoek waarin werd gesteld dat het medicijn mogelijk zou werken tegen de gevolgen van corona. Later bleek dat niet te kloppen maar toen was hydroxycholoroquine door vaccin-weigeraars al omarmd als alternatief 'wondermiddel'.

De onderzoekers hebben de sterftecijfers onderzocht in Frankrijk, België, Italië, Spanje, Turkije en de VS en komen tot een getal van 16.990 doden als gevolg van het verkeerd gebruikte medicijn, schrijft onderzoekssite Mediapart. Ze merken op dat het wereldwijde aantal vermoedelijk veel hoger ligt omdat het onderzoek niet alleen beperkt is tot zes landen maar ook tot de periode tussen maart en juni in 2020 toen het middel, dat onder meer hartritmestoornissen kan veroorzaken, vaker werd toegediend.

Hydroxychloroquine werd onder meer populair door de Franse viroloog Didier Raoult (69) die in wappie-kringen en door Gele Hesjes omarmd werd als 'volksheld' die zich tegen de 'Parijse elite' keerde. Later werd hij voor het tuchtcollege gesleept en bleek onder meer dat hij discutabele medische experimenten uitvoerde, waaronder op jonge kinderen.