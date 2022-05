Ook het kabinet moet erkennen: de huur is te duur

19 mei 2022 - 13:56

Wat niet in beeld komt in deze discussie is een cruciaal aspect. Dat is namelijk het feit dat de marktwerking faalt als mechanisme om de huurmarkt te reguleren. Niet alleen de sociale woningbouw maar ook de andere marktsegmenten. Het is niet voor niets dit dit aspect niet wordt belicht, want dat zou betekenen dat het belangrijkste rechtse kroonjuweel bij het oud vuil gemikt moet worden. In een krapte markt leidt marktwerking tot onacceptabele prijsstijgingen. En als die conclusie waar is , dan is marktwerking geen goed instrument om de eerste levensbehoeften te organiseren. Daar valt verder natuurlijk nog van alles over te zeggen, maar zolang liberaal rechts niet het falen van het mechanisme wil inzien kan het probleem ook niet opgelost worden.