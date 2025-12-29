Ook Fikkie en Minoes willen snel van vuurwerk af Opinie 29-12-2025 leestijd 2 minuten 1828 keer bekeken Bewaren

Frank Wassenberg Bioloog en dierenbeschermer Persoon volgen

Nog twee dagen en dan is het eindelijk oorlog! Pardon, ik bedoel natuurlijk oud en nieuw. Toch is het verschil minder groot dan je zou denken. Vooral voor ziekenhuizen en eerstehulpposten. Die bereiden zich voor op het ergste.

‘Het meest onveilige feest van het jaar’. Zo noemde de Onderzoeksraad voor Veiligheid de oudejaarsnacht. Een feest waarbij elk jaar meer dan duizend gewonden vallen; in de helft van de gevallen door ‘gewoon’ legaal vuurwerk. 40% van de letsels wordt veroorzaakt door vuurwerk dat door een ander wordt afgestoken. Genoeg redenen om vuurwerk zo snel mogelijk te verbieden.

Toen de Tweede Kamer eerder dit jaar voor het wetsvoorstel stemde om het afsteken van consumentenvuurwerk met de jaarwisseling te verbieden, reageerden politievakbonden, brandweerlieden, oogartsen en ambulancepersoneel opgetogen. Eindelijk gaf de politiek gehoor aan hun jarenlange smeekbedes. Maar helaas weigerde het kabinet per direct een vuurwerkverbod af te kondigen. Daarvoor waren er nog te veel ‘haken en ogen’.

Te vrezen is dat die haken en ogen letterlijk genomen mogen worden. Opnieuw zullen we een jaarwisseling beleven met beschadigde ogen. En opnieuw zullen chirurgen bezig moeten met amputaties van handen of vingers.

Ook dierenartsen hebben het extra druk. Vóór de jaarwisseling bespreken ze met huisdiereigenaren wat ze kunnen doen om de dieren rustig te houden. Kalmeringsmedicijnen? De oudejaarsnacht doorbrengen in het buitenland of een vuurwerkvrij vakantiepark? Ná de jaarwisseling hebben dierenartsen hun handen vol aan honden en katten die gewond zijn geraakt door vuurwerk, of die in blinde paniek zijn weggevlucht en later worden teruggevonden.

Vanaf 2026-2027 is het vuurwerkverbod van kracht. De verwachting is dat veel ‘feestvierders’ nog een keer helemaal losgaan op 31 december. Volgens vuurwerkhandelaren wordt er meer nog dan vorige jaren ruim ingeslagen. Het zal weer een onrustige nacht worden met branden en veel geweld.

Naast de hulpdiensten zetten ook huisdiereigenaren zich schrap: opnieuw moeten ze alle zeilen bijzetten om hun dieren met zo min mogelijk stress door de jaarwisseling heen te loodsen. Hopelijk voor de laatste keer.

Een vreedzame oud en nieuw, zonder geknal, zonder honderden gewonden, moet net zo gewoon worden als een rookvrij restaurant. Prettig voor mensen, maar zeker ook voor dieren. Fikkie en Minoes zullen met de jaarwisseling misschien nog schrikken van de knal van de champagne, maar kalmeringsmiddelen zijn niet meer nodig.