Ook Dilan Yesilgöz hangt aan het AI-infuus: toespraak voor Belgische liberalen ‘100% AI’ Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 166 keer bekeken • Bewaren

Afgelopen weekend reisde Dilan Yesilgöz naar België om de Waalse liberalen (MR) toe te spreken. Ze hield een toespraak waarin ze betoogde dat het bij uitstek liberaal is om problemen te benoemen en verantwoordelijkheid te nemen.

Op het eerste gezicht klonk het verhaal als het gebruikelijke VVD-gelul. Maar van wie kwam de tekst eigenlijk die de VVD-leider voordroeg? Volgens AI-detectoren als Pangram en Textguard is het duidelijk: niet van Yesilgöz zelf.

Wie wel eens vaker AI-teksten leest, voelt ook al snel nattigheid bij lezing van de tekst van Yesilgöz. Het veelvuldig gebruik van frases als “Because that is precisely” en “Not because the problem did not exist” wijst erop dat hier geen auteur van vlees en bloed aan het werk is geweest.

Overigens staat Yesilgöz niet alleen in haar AI-gebruik. De Volkskrant onthulde eerder al dat ook premier Rob Jetten veelvuldig gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Zelfs bij emotionele gebeurtenissen als de excuses aan de Molukse gemeenschap.

Anders dan Jetten lijkt Yesilgöz (een deel van) haar berichten op sociale media nog wel zelf te schrijven. De teksten van de VVD-leider zijn nog regelmatig zo dom dat ze onmogelijk afkomstig kunnen zijn van ChatGPT of Claude.