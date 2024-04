Ook Dienst Justitiële Instellingen pleit Khalid Kasem vrij

Wim Saris, directeur-generaal bij DJI, is opgelucht over de uitkomst van het onderzoek dat werd ingesteld na een artikel in het AD. “Een bewering dat een van onze collega’s omkoopbaar is dan wel is omgekocht is zeer ernstig en heeft grote impact op medewerkers. Het is goed om te vernemen dat het onderzoek van BI geen aanwijzingen of feiten heeft opgeleverd voor de beweerde omkoping.”