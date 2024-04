Khalid nog niet terug op tv wegens aanhoudende discussie

Ondanks dat hij door de Amsterdamse Orde van Advocaten is vrijgepleit, keert Khalid Kasem voorlopig niet terug op televisie als presentator. Begin januari trad hij tijdelijk terug wegens publicaties door het AD over zijn tijd als advocaat. Dat is de uitkomst van overleg tussen de omroep en Khalid. Reden voor die beslissing is "alle discussie rond zijn persoon". De Orde had na onderzoek geconstateerd dat de door het AD gepubliceerde beschuldigingen van corruptie aan het adres van Khalid geen grond hadden en dat hij zijn advocatentitel mocht behouden. Het AD publiceerde daarop nieuwe verdachtmakingen.