Oogartsen willen vuurwerkverbod na rampzalig oud en nieuw: 'Vuurwerk in handen van de consument is onveilig'

Oogletsel Zeker 156 mensen hebben bij de afgelopen jaarwisseling oogletsel opgelopen door vuurwerk. Dat is het hoogste aantal in vier jaar tijd. Bij ongeveer een op de drie slachtoffers is het letsel blijvend. Minstens elf mensen zijn aan één oog blind geworden, onder wie een kind dat jonger dan 12 is. Vorig jaar liepen 133 mensen oogletsel op. In 46 gevallen ging het om kinderen, waarvan 19 jonger dan 12 jaar.

Tjeerd de Faber, oogarts bij het Oogziekenhuis in Rotterdam, zegt in een verklaring: "De mensen die blijvend letsel hebben opgelopen, komen de komende jaren nog voor vele afspraken en operaties terug in ziekenhuizen door heel Nederland. Dit is levenslang letsel dat we kunnen voorkomen én onnodige verspilling van zorggeld. Vuurwerk in handen van de consument is onveilig."