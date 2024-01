Traditie: Nederlandse nieuwjaarsnacht weer orgie van overmatig drankgebruik, geweld en vernieling Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 440 keer bekeken • bewaren

Zeker tientallen agenten zijn gewond geraakt tijdens de jaarwisseling. Dat laat de politie weten op basis van eerste voorlopige cijfers maandagochtend. Zij werden belaagd met zwaar en meestal illegaal vuurwerk, meerdere agenten liepen gehoorschade op. "Volstrekt onacceptabel", aldus Peije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie tegen ANP. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat zeker tweehonderd mensen zijn aangehouden.

De Meij spreekt van een drukke nacht met heftige incidenten. De politie was vrijwel door het hele land druk met vernielingen, brandstichtingen, opstootjes en begeleiding van hulpverleners. De ME moest ook meerdere keren ingrijpen. "Op verschillende plaatsen werden mensen die feest wilden vieren bekogeld met vuurwerk. Ook woningen en auto's zijn doelgericht geraakt. Bij ingrijpen kregen veel politiemensen en andere hulpverleners te maken met agressie en geweld." De Meij is "diep teleurgesteld" over het aantal incidenten afgelopen jaarwisseling. "Doelbewust de confrontatie opzoeken is ronduit verwerpelijk."

In onder meer Zaandam, Alphen aan den Rijn en de regio Utrecht werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk, in Hedel (Gelderland) werd een noodbevel afgekondigd in verband met wanordelijkheden en de ME werd ingezet in Bedum (Groningen), omdat daar vuurwerk werd gegooid naar brandweermensen die aan het werk waren, en in Amsterdam-Oost, waar jongeren de politie belaagden.

De brandweer heeft in Nederland tijdens de jaarwisseling 3680 meldingen van incidenten gekregen. Dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, blijkt uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland. De brandweer was, net als afgelopen jaren, vooral druk met containerbranden, autobranden en andere buitenbranden.

Ook deze jaarwisseling werden brandweermensen en andere hulpverleners met vuurwerk bekogeld, waardoor zij soms tijdelijk hun werk niet konden doen. Zo werd in Rotterdam een voorruit van een blusvoertuig ingegooid.

"Hoe haal je het in je hoofd", zegt voorzitter Tijs van Lieshout. "Onze collega's rukken uit om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. Je kunt je niet voorstellen dat je dit werk moet doen, terwijl je zwaar vuurwerk als een soort bommen naar je hoofd geslingerd krijgt."

In Rotterdam zijn tijdens de jaarwisseling opvallend veel voertuigen in vlammen opgegaan. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond stonden er 110 auto's en scooters in brand. Een jaar eerder waren dat 46 voertuigen, liet een woordvoerder weten. Vermoedelijk zijn er dit jaar vooral veel deelscooters uitgebrand.

Ziekenhuizen laten weten ook een drukke nieuwjaarsnacht achter de rug te hebben. Dat kwam door vuurwerk, maar vooral door alcohol, laten ze in een rondgang van het ANP weten. Mensen kwamen ten val en raakten gewond doordat ze te veel hadden gedronken, of ze raakten buiten bewustzijn door overmatig drankgebruik. Ook waren er veel vechtpartijtjes door de drank.