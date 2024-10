Ontluisterende CBS-cijfers laten zien waarom er werkelijk een gebrek aan betaalbare woonruimte is

Sinds 2014 kwamen er in totaal 710.000 woningen bij . Het aantal nieuwe woningen in handen van woningcorporaties nam echter nauwelijks toe. Er kwamen slechts 46.000 betaalbare huurwoningen bij in de periode 2014-2024. De grootste toename (65 procent) was te zien bij de koopwoningen: bijna een half miljoen.

In 2014 was Stef Blok binnen het kabinet verantwoordelijk voor wonen. Blok liet het liefst alles aan de vrije markt over. Hij zei daar zelf over: “Ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen”. En: “Het hervormen van de woningmarkt is goed gelukt.”