Online shoppen drijft uitstoot van schadelijke stoffen tot ongekende hoogte, en het wordt alleen maar erger

De halve wereld winkelt online en wil de pakketjes, vaak vanuit lagelonenlanden als China, ook zo snel mogelijk in huis. Als direct gevolg daarvan is de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door luchtvracht sinds 2019 met maar liefst 25 procent gestegen. De grootste boosdoeners zijn de Verenigde Staten, zij nemen 40 procent van de mondiale luchtvrachtuitstoot voor hun rekening.

Onderzoekers van campagnegroep Stand.earth noemt de toegenomen uitstoot “een nieuwe bedreiging voor het klimaat en de menselijke gezondheid”. Ze dringen er bij luchtvrachtbedrijven op aan “hun afhankelijkheid van luchtvracht te staken en hun vrachtvervoer te verschuiven naar koolstofarme(re) vervoerswijzen zoals scheepvaart of per spoor”.

Luchtvracht produceert naar schatting 80 keer meer koolstof dan verzending per zee of vrachtwagen, wat het een van de meest koolstofintensieve transportmethoden maakt. De onderzoekers schrijven de scherpe stijging toe aan onder meer online shopping op, waar snelle verzending de standaard is geworden.

Voor de wereldwijde uitbraak van de Covid-pandemie werd luchtvracht hoofdzakelijk gebruikt voor beperkt houdbare goederen, tijdgevoelige vracht en luxeartikelen. Verstoringen in de toeleveringsketen die in het pandemietijdperk ontstonden, hebben geleid tot een ongekende stijging van het aantal niet-bederfelijke en minder waardevolle goederen die per luchtvracht werden vervoerd. Voor de pandemie werd vracht vaak vervoerd in de buik van passagiersvliegtuigen. De daling van de consumentenvraag naar internationale vliegreizen tijdens de pandemie leidde vervolgens tot een uitbreiding van de vrachtvloten om waren te vervoeren. Die is vervolgens niet gedaald, ook al zijn de emissies van buikvracht na de pandemie ook weer op 90 procent van het niveau van 2019.