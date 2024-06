Klimaatcrisis: IJskappen op breekpunt, zeespiegel stijgt komende decennia meer dan gedacht Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

De zeespiegel zal in de toekomst vermoedelijk nog veel meer stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de invloed van opwarmend zeewater tussen de ijskappen van bijvoorbeeld Antarctica.

Wetenschappers onderzochten hoe het warmere zeewater dat tussen het ijs opborrelt zich verhoudt tot het ijs. Niet geheel verrassend was de conclusie dat het warme water de holtes in het ijs verder laat smelten, waardoor er meer water naar binnen stroomt, waardoor de holtes verder uitdijen enzovoorts. De grotere hoeveelheid water tussen de ijskappen maakt het makkelijker voor grote lagen ijs om het water in te schuiven, wat het zeeniveau verder omhoogstuwt.

Computermodellen toonden aan dat er maar een geringe toename van de temperatuur nodig is van het binnendringende water om voor een “zeer grote toename” van ijsverlies te zorgen. Dat leidt uiteindelijk tot het keerpunt waarop de stijgende zeespiegel niet meer terug te draaien is. Het is vooralsnog niet te zeggen hoe dicht de aarde bij dat keerpunt is, of dat het al bereikt is, maar volgens de onderzoekers kan dit al worden veroorzaakt door een temperatuurstijging van slechts tienden van een graad Celsius.

De stijging van de zeespiegel wordt gezien als een van de gevolgen van de klimaatcrisis die de wereldkaart voor de lange termijn opnieuw vorm zal geven. Grote steden van New York City tot aan Shanghai kunnen al in de komende decennia onder zeeniveau komen te liggen. Miljarden mensen zullen of hun leefomgeving drastisch moeten aanpassen of moeten vluchten.