Ongehoord Nederland wil dat racist in raad van toezicht blijft zitten Actueel • Vandaag

Ongehoord Nederland is niet van plan de racist Rob Legeland uit de raad van toezicht te zetten. Legeland verspreidde via een anoniem Twitter-account veertien jaar lang racistische berichten. De NPO en het Commissariaat voor de Media vinden het onaanvaardbaar dat ON Legeland handhaaft, maar zij hebben niet de bevoegdheid om in te grijpen, meldt de Volkskrant.

“Legeland bekleedde drie jaar lang het voorzitterschap van de raad en is sinds 1 oktober lid. Als toezichthouder behoort hij zich te houden aan de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep, die is opgesteld door de raad van bestuur van de NPO, in overleg met de omroepen.”

Legeland was op Twitter jarenlang bekend als ‘De Nationale Pruttelaar’, al wisten slechts enkelen dat hij de persoon achter dat account was. Ongehoord Nederland-oprichter Arnold Karskens bracht deze zomer naar buiten dat Legeland ‘De Nationale Pruttelaar’ was, nadat hij zelf in ongenade was gevallen bij de raad van toezicht. Vrij snel daarna besloot Legeland het account af te schermen en vervolgens te verwijderen.

Legeland gebruikte op Twitter veelvuldig het n-woord en plaatste tal van racistische berichten. “Verkrachten, aanranden en bespugen van vrouwen hoort bij de Arabische cultuur”, schreef hij bijvoorbeeld.