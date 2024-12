Ongehoord Nederland gaat tegen NPO-beleid in en volhardt in racisme met Zwarte Pieten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 604 keer bekeken • bewaren

Ongehoord Nederland (ON!), de extreemrechtse complotomroep waarvan kopstuk Raisa Blommestijn donderdag werd veroordeeld wegens racisme, heeft diezelfde dag volledig zwartgeschminkte Pieten in de uitzending laten opdraven. De racistische uitvoering van Zwarte Piet is niet alleen door vrijwel alle sinterklaasverenigingen, maar ook door de NPO waar ON! onder valt in de ban gedaan.

"We gaan als NPO niet over de inhoud van programma's en respecteren de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen. Tegelijkertijd heeft de NPO eerder al aangegeven dat op de publieke omroep geen ruimte bestaat voor een programma met zwarte pieten nu de NPO weloverwogen de afgelopen jaren een beleid heeft gevoerd samen met de NTR om een Sinterklaasjournaal uit te zenden waar een zwarte piet niet langer te zien is. We zullen ON! hier opnieuw op wijzen", laat een woordvoerder van de NPO weten.

Wat de eventuele gevolgen voor de omroep zijn is niet bekend. Afgelopen zomer wees de NPO al een programma-idee van ON! af waarin een hoofdrol was weggelegd voor Zwarte Piet. Ook toen herinnerde de NPO ON! op het beleid waarin geen zwarte pieten meer te zien zijn bij de publieke omroep.