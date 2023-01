Ongehoord Opinie • Vandaag • leestijd 8 minuten • 951 keer bekeken • bewaren

Het mag duidelijk zijn dat Ongehoord Nederland een broeiplaats is, waartoe, eh, ‘bepaalde figuren’, zich heel erg aangetrokken voelen.

Met enige verbazing las ik het bericht dat D66’er Tjeerd de Groot een journalist en cameraman van Ongehoord Nederland tegenover een aantal Tweede Kamer bezoekers voor “fascisten” uitmaakte. Wat niet verbaasde, was dat hij kort daarna zijn woorden introk. In dit land houden we van benoemen, behalve als het over extreemrechts gaat, want zodra je daar spijkers met koppen slaat, lopen ze zielig uitzending uit, of doen zelfs aangifte, zoals bovengenoemde journalist Jonathan Krispijn vlak na het voorval deed. De slachtofferrol, die kennen ze op rechts wel.

Ja mensen, het echte slachtoffer is hier Krispijn en op Twitter liet hij weten dat de kwalificatie door De Groot hem echt pijn deed, want zijn “Joodse voorouders zijn slachtoffer geworden van echt fascisme”. Samen met zakelijk directeur van Ongehoord, Reinette Klever, deed hij aangifte. Het mooie van een aangifte is dat daar één en ander onder de loep genomen wordt, en ik dacht, laten we De Groot even helpen.

Het begin van Ongehoord Nederland

Ergens in 2019 kwamen 4 initiatiefnemers met het idee een omroep op te richten. Onder hen waren Joost Niemöller en Arnold Karskens. Beiden hebben journalistieke ervaring maar komen al jaren niet meer aan de bak in het reguliere circuit. De 2 anderen zijn ex VVD’er Ybeltje Berckmoes-Duindam en de PVV liefhebbende acteur en schrijver Haye van der Heijden.

Niemöller schreef in 2012 een boek over immigratie, waarin het veel over etniciteit en IQ gaat. In 2014 werd dat opgevolgd door een stukje tekst waarin hij beweerde dat “zwarten een lager IQ en meer testosteron hebben en daarom vaker verkrachten”. Er zou misschien wel een relatie tussen huidskleur en aggressie zijn, aldus Niemöller. In 2016 verdedigde hij ’s werelds bekendste na-oorlogse antisemiet David Irving, een man die van Holocaust ontkenning zijn beroep heeft gemaakt. In plaats van dat te veroordelen, noemde hij Irving “één van de belangrijkste historici over WOII”. Irving zegt dingen die Niemöller zelf niet durft, volgens eigen zeggen is hij bang voor het commentaar dat zal volgen als hij dezelfde conclusie trekt als Irving.

Over het neerschieten van MH17 schreef hij een boek, vol met complot theorieën waarbij Rusland er niet slecht vanaf komt en hij typische Russische propaganda herhaalt. Terwijl oude vrienden en bekenden hem steeds verder zien afglijden, vindt hij gedurende de jaren vooral Wilders en Baudet nog aan zijn zijde. Op Twitter heeft Joost het heel vaak over “omvolking”, de extreemrechtse complottheorie over het “moedwillig vervangen van de witte Nederlander”, waarbij Nederland dan uiteraard ten onder gaat. Joost Niemöller is behalve oprichter van Ongehoord, tevens de voorzitter van de Raad van Toezicht voor de omroep.

Karskens is ooit oorlogsjournalist geweest en heeft jaren achter oorlogsmisdadigers aan gezeten. Ergens heeft-ie blijkbaar een tik van de molen gehad en begon de pijlen steeds meer te richten op migratie en schroomde daarbij niet om de onderbuik flink te laten spreken. Hij deed diverse uitspraken over asielzoekers, waar niets van waar bleek te zijn.

Karskens hield gedurende jaren een ‘zwartboek’ bij over de NOS, waarin hij vermeende misinformatie en discriminatie verzamelde. De aangifte die hij met behulp van die gegevens deed, is uiteindelijk op niets uitgelopen, er werden geen strafbare feiten geconstateerd, het zwartboek bleek nonsens. Karskens werd dubieuzer in zijn uitingen en ook bij het Nieuw Israëlietisch Weekblad vonden ze het vreemd dat hij zich omringde met figuren, zoals die bij ON.

De initiatiefnemers beginnen hun “omroep in oprichting” met stemmingmakerij tegen andere journalisten en de NOS in het bijzonder. Bij ON!, zo zeggen ze, gaat het om echte journalistiek, om zaken die elders niet aan bod komen, over dingen die je eigenlijk niet mag zeggen.

Medewerkers en geïnteresseerden

De oprichting van Ongehoord Nederland werd expliciet gesteund door de PVV en FvD. Deze twee partijen staan al jaren bekend vanwege hun racistische uitspraken, antisemitisme, complotdenken en talloze ophitsende nep-berichten op sociale media. Tijdens het uitspreken van hun steun, spraken ze zich uit tegen ‘klimaathysterie’, ‘massa immigratie’, de ‘links liberale fake-news fabriek’, ‘barbaarsheid van de islam’, en de ‘multiculturele hel’. Volgens hen zal er bij ON! uit een ander vaatje getapt worden. De bedoeling van ON! is dus duidelijk.

Behalve de initiatiefnemers, zien we Pieter Mink, Pepijn van Houwelingen (later kamerlid voor FvD), Peter Vlemmix en Hans Moll bij Ongehoord Nederland.

December 2019, de mensen achter ON!

Maar daar blijft het niet bij. Andere figuren die de omroep steunen en aan content helpen zijn bijvoorbeeld Taco Dankers, Wim van Rooy en Bernadette de Wit.

Dankers treed later toe tot de “Raad van Toezicht” bij ON. Volgens eigen zeggen wil hij zo “de koers van omroep ON bewaken”. Als toezichthouder zou hij oordelen over het functioneren van boegbeeld Arnold Karskens. Dankers neemt in 2015 de leidende rol in stichting Gefira. Oud-bestuursleden van Gefira spreken over een “coup” gevolgd door een “extreem-rechtse agenda”, die van kwaad naar erger gaat. In een interview op de extreem-rechtse site The Barnes Review (vernoemd naar de Amerikaanse Holocaust-ontkenner Harry Elmer Barnes) heeft Dankers het over de komst van grote aantallen migranten, mede mogelijk gemaakt door ngo’s die door Joden worden gefinancierd. Gefira spreekt in een nieuwsbrief ook pagina’s lang over “de macht van Joden”, waaronder de “ondermijning van het witte Europa door middel van migratie”.

Dankers is ook actief op Twitter. Daar verdedigt hij bijvoorbeeld het apartheidsregime van Zuid-Afrika en gaat hij tekeer tegen asielzoekers en tegen Israël, dat volgens hem achter de vluchtelingenstroom richting Europa zit. Ziehier de aloude “omvolkings”-theorie, die duidelijk bij verschillende Ongehoord medewerkers gemeengoed is. Toen NRC een stuk over hem publiceerde, stapte Dankers op bij ON.

Van Rooy is de vader van Sam van Rooy die bekend is als politicus voor het extreemrechtse Vlaams Belang. De appel valt niet ver van de boom, want vader Wim publiceert al meer dan 10 jaar vooral over “de malaise van de multiculturaliteit”, over de islam en over de teloorgang van Europa. Hij pleit bij regelmaat tot het discrimineren van moslims, net zolang totdat ze emigreren. Hij staat 100% achter de ‘oplossingen’ van Geert Wilders, zoals het sluiten van islamitische scholen, de koran verbieden en moskeeën te sluiten. Dat deze ‘oplossingen’ tegen de Nederlandse (Grond)wet ingaan, zal duidelijk zijn.

Van Rooy publiceert op de website van Ongehoord een serie artikelen over islamisering en multiculturaliteit, volgens hem onderwerpen waarover niet gesproken mag en kan worden. Zijn geschriften bevatten woorden als “islamuitvreters” en hij noemt de islam een “monsterlijk gedrocht” en een “terreurmachine”.

De Wit kennen we van een bijeenkomst in 2017 in debatcentrum De Balie, waar ook Wim van Rooy aanwezig was. De voormalig PVV medewerkster pleitte daar voor het deporteren van “beroepsmoslims”, volgens haar een “goed signaal”, met de bedoeling dat de resterende moslims zich wel rustig houden. Dan “is het probleem wel opgelost”, zei ze. Paul Cliteur, toentertijd lijstduwer van Forum voor Democratie, reageerde tijdens die bijeenkomst dat dat wel wat drastisch was, hij zou liever wat “voorzichtiger beginnen”.

Op de website van Ongehoord Nederland schrijft De Wit artikelen over de “transgenderrazernij“, een hoofddoekverbod, het intrekken van stemrecht voor mensen met dubbele nationaliteit, linkt ze migranten en moslims aan criminaliteit, en publiceert er zelfs een stappenplan voor “humane repatriëring”. Stap 2 bevat de totaalweigering van niet-westerse immigranten en stap 3 gaat over het deporteren van, wederom, “beroepsmoslims”, uitkeringsfraudeurs, multiprobleemgezinnen etc. Stap 4 gaat over Surinamers en Antillianen, die kanslozen moeten terug.

Maart 2020, een voorbeeld van de videos van ON!

Het mag duidelijk zijn dat Ongehoord Nederland een broeiplaats is, waartoe, eh, ‘bepaalde figuren’, zich heel erg aangetrokken voelen. En zij krijgen vervolgens op de website en in internet-uitzendingen alle ruimte om hun ideeën ongestoord te verkondigen. De PVV en FvD laten zich veelvuldig in deze uitzendingen zien. Het verwantschap tussen ideeën van de diverse schrijvers en deze partijen is overduidelijk.

Uitzendingen

Vanaf januari 2022 mag Ongehoord Nederland officieel uitzenden als ‘aspirant omroep’. Op dat moment treedt Reinette Klever toe tot het bestuur. Ze heeft jarenlang voor de PVV in de Eerste en Tweede Kamer gezeten.

Zomaar een greep uit de gasten: Paul Cliteur (FvD), Sid Lukassen (FvD), Eva Vlaardingerbroek (ex FvD), Yernaz Ramautarsing (ex FvD), Freek Jansen (FvD), Fleur Agema (PVV), Pepijn van Houwelingen (FvD), Thierry Baudet (FvD), Martin Bosma (PVV), Tom van Grieken (Vlaams Belang), Sam van Rooy (Vlaams Belang). Diverse andere figuren die bekend staan als zeer rechts komen ook regelmatig voorbij.

Al voor de zomerstop krijgt Ongehoord Nederland een boete, omdat ze in programma “Ongehoord Nieuws structureel nepnieuws verspreidt, te eenzijdige gasten uitnodigt en vrijwel geen kritische vragen stelt”. Als reactie probeert Ongehoord zich onder de journalistieke code uit te wurmen, door het programma voortaan een ‘opinie- en duidingsprogramma’ te noemen in plaats van een ‘actualiteitenrubriek’.

In het najaar wordt Raisa Blommestein (ex-FvD) er een presentatrice. Ze staat dan al enige tijd bekend als iemand die veelvuldig kwaadaardige nonsens en (extreemrechtse) complottheorieën als waarheid verkoopt. In de uitzendingen is het niet bepaald beter. Bij regelmaat knikt ze instemmend op dubieuze uitspraken van haar gasten, zoals Filip de Winter (Vlaams Belang) die het had over het “kankergezwel van islamisering” en “remigratie” (van moslims).

Over een uitzending van haar programma waarin willekeurige filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen neersloegen als voorbeelden van “anti-blank geweld” kwamen tal van klachten binnen. Toen anderen de bronnen van de filmpjes controleerden, bleek bij geen van de incidenten een racistisch motief. Voor deze uitzending krijgt ON later een tweede boete opgelegd wegens journalistieke onzorgvuldigheid.

Behalve over migratie, islam, mensen van kleur en LHBTI rechten, is ook de corona pandemie een bron voor het verspreiden van desinformatie tijdens uitzendingen van Ongehoord Nederland.

De Ombudsman van de NPO is niet mals.

Dat Ongehoord op deze manier te werk gaat en als gevolg daarvan deze kritiek krijgt, kan niemand verbazen. De reacties van PVV en FvD op de oprichting waren tenslotte duidelijk. Deze omroep doet exact waarvoor het bedoeld is: een spreekbuis zijn voor twee extreemrechtse partijen, daarbij de leugen absoluut niet schuwen en meteen in de slachtofferrol duiken als je kritiek krijgt.

Met het projecteren van letterlijke neonazi leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling en de massa’s mensen op sociale media die zich afvragen wat daar mis mee is, is het zoveelste dieptepunt van 20 jaar normaliseren van extreemrechtse gedachtegoed wel weer bereikt. En de eerder genoemde Raisa Blommestein is deze teksten op Twitter alweer vrolijk aan het witwassen.

“White Lives Matter” is een nazi-leus, net zoals de tevens geprojecteerde “14 woorden“

Medelijden met Krispijn

Ergens begin ik medelijden te krijgen met Jonathan Krispijn. Het is toch pijnlijk dat hij zichzelf in deze positie brengt, een positie waarin hij zo verdomde makkelijk voor een fascist kan worden aangezien. Als je bij een omroept werkt die bedoeld is voor het verspreiden van extreemrechtse ideeën, die vanaf het begin bekende racisten en fascisten een podium heeft gegeven, die presentatoren heeft die neonazi-teksten normaliseren, dan is zo’n vergissing als door De Groot ook snel gemaakt. Maar ondanks dat De Groot zijn woorden heeft teruggenomen, zet Krispijn de aangifte toch door. Blijkbaar wil hij dat zijn werkgever goed onder de loep wordt genomen.

Ik heb nu al zin in de enorme rotte lucht die deze zaak omhoog gaat brengen. En mijn medelijden met Krispijn is wat dat betreft al lang en breed vervlogen.

