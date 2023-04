Onderzoeker: digitale nomaden verergeren de wooncrisis Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

Digitale nomaden, westerlingen die met hun laptop vanuit landen als Thailand en Indonesië werken, jagen de huurprijzen in gastlanden omhoog. Dat stelt Dave Cook, een antropoloog die jarenlang onderzoek doet naar telewerkers die vanuit lagelonenlanden werken.

Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal digitale nomaden sterk gestegen. Werken op afstand is gemeengoed geworden. En welbeschouwd kun je dat net zo goed doen vanuit Lissabon of Bali als vanuit Amersfoort-Vathorst. Op het eerste gezicht lijkt deze vorm van telewerken een win-win-situatie. De digitale nomaden zitten op een plek waar de kosten van levensonderhoud laag zijn, en de lokale horeca zijn blij met de komst van deze kapitaalkrachtige westerlingen.

De keerzijde van de medaille is dat de nieuwe bewoners de lokale bevolking wegconcurreren, schrijft Cook. Zo schieten de huurprijzen omhoog op plekken waar veel digitale nomaden naartoe trekken. Onder meer in Lissabon leidt dit fenomeen tot forse problemen. Cook: “In de Portugese hoofdstad woedt, net zoals vele andere stedelijke centra, een wooncrisis. Activisten vertellen me dat de influx van digitale nomaden de problemen enkel maar op de spits drijft.”