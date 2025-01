Onderzoek: als je wil dat er meer huizen worden gebouwd moet je geen VVD of PVV stemmen

Als je wil dat er iets wordt gedaan aan de wooncrisis, dan ben je bij de huidige coalitiepartijen aan het verkeerde adres. Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat er minder woningen worden gebouwd in gemeenten waar de VVD en PVV goed scoren. In gemeenten waar GroenLinks-PvdA groot is, wordt er juist wel meer gebouwd, valt op te maken uit de cijfers.

“Snelle invoering van de ‘Wet versterking regie op de volkshuisvesting’ is volgens de Woonbond noodzakelijk om de achterstand in aantallen sociale huurwoningen in te halen. Hierdoor moeten gemeenten namelijk van alle nieuwbouwwoningen minstens 30% sociale huur bouwen. Maar het wetsvoorstel ligt al een jaar in de lades bij Mona Keijzer en de coalitiepartijen stof te vangen. Ondertussen worden er jaar op jaar te weinig sociale huurwoningen gebouwd en groeien de wachtlijsten. In 23 gemeenten blijken de afgelopen 3,5 jaar zelfs helemaal geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd te zijn.”