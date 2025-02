Onderzoek: alleen in Oost-Europa is het water viezer dan in Nederland

Het Nederlandse oppervlakte- en grondwater is nog altijd veel te vies. Binnen de EU is het water alleen in Oost-Europa nog smeriger. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie waarover de Volkskrant bericht. De onderzoekers spreken in het geval van Nederland zelfs van een “lichte achteruitgang”. Er is geen enkel oppervlaktewater meer met de status ‘goed’.