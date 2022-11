Ondernemingsraad Tweede Kamer: Weg met Vera Bergkamp, er is geen vertrouwen meer Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

Er is geen vertrouwen meer in de top van de Tweede Kamer, aangevoerd door voorzitter Vera Bergkamp. Dat heeft de voorzitter van de Ondernemingsraad van de Tweede Kamer Michel Meerts gezegd tegen Nieuwsuur. Volgens Meerts is de schade die is ontstaan rond het onderzoek naar Khadija Arib ‘te groot’.

Vrijdag stapte griffier Simone Roos op, de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamer, met in haar kielzog een groot deel van het management. Dat deed ze vanwege de onrust rond het aangekondigde onderzoek naar Arib. Die onrust wordt mede veroorzaakt door de houding van Vera Bergkamp, zo valt in een toelichting van Roos te lezen.

Bergkamp zelf gaf vrijdagavond een persconferentie over het opstappen van de ambtelijke top, maar liet ook gelijk weten zelf geen enkel plan te hebben zelf te vertrekken. In plaats daarvan zei Bergkamp ‘de scherven te willen lijmen’. Daarnaast kondigde Bergkamp aan gewoon door te gaan met het onderzoek naar Arib, een onderzoek dat overigens geleid wordt door de ambtenaar die zelf ook een klacht over de oud-Kamervoorzitter heeft ingediend.